Klip týdne: Billie Eilish je „bad guy“

Video je dílem režiséra Davea Meyerse, držitele prestižního ocenění Grammy za nejlepší videoklip, který spolupracoval například s Katy Perry, Kendrickem Lamarem nebo Missy Elliott. Jen během prvního týdne má na serveru YouTube už bezmála 40 milionů zhlédnutí.

Teprve sedmnáctiletá talentovaná hudebnice je momentálně asi nejdiskutovanějším teenagerem na planetě. Po úspěchu skladeb Ocean Eyes, Bellyache či Bored a EP Don't Smile at Me před dvěma lety nyní přichází s dubutovou deskou When We All Go to Sleep, Where Do We Go?, ze které pochází i uspěšná skladba Burry a Friend.

Stejně jako v předchozích případech i na své prvotině spolupracovala se svým bratrem Finneasem O'Connellem, který je zároveň jejím producentem. S tím ji pojí nejen pracovní spolupráce, ale jsou si i velmi blízcí. „Kdybych ho neměla, musela bych přijít na to, co bych bez něj sakra dělala. Uvědomuji si, jaké mám štěstí, že ho mám,“ vyjádřila se na adresu svého bratra Billie.

„Chci, aby lidé poslouchali,“ říká o své tvorbě a dodává: „Chci být slyšena a chci, aby se lidé cítili slyšeni. Nic na tomto albu nezní stejně, ale to vše přispívá k jeho celku.“

„Nemůžete mi dát dost dobrou odpověď na to, co jsou sny. Nikdo nemůže. Ale v mém životě hrají velkou roli. Vždy mě opravdu zaměstnávaly. A to všechno je v hudbě,“ přibližuje pak, co jí bylo inspirací k materiálu na novém albu. „Nikdo neví, co to kur*a sny jsou, kámo,“ uzavírá svérázná Billie.

V rámci nového alba nyní chystá celosvětové turné po Severní Americe a Austrálii a zavítá i do Evropy. Českým posluchačům se představí 20. 8. v pražském Fóru Karlín. O stoupající popularitě mladičké hvězdy svědčí už jen to, že vstupenky byly během několika minut beznadějně vyprodány.