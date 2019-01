Osmnáctiletý filmař dávno vyletěl z hnízda. Do kin uvedl celovečerní snímek o letcích

„Nejsem si jistý, že tomu bude moje generace úplně rozumět, zájem o historii u ní není moc velký,“ není si osmnáctiletý filmař jistý, jestli téma snímku bude pro jeho vrstevníky tak zajímavé jako pro něj.

I pro své předchozí počiny si vybíral vážná témata a dramatické osudy, často vycházející ze skutečných příběhů, ať už to byl film o mladíkovi, který se ve snaze pomoci své nemocné matce zaplete do nelegálních psích zápasů (Nevinná krutost), nebo mafiánský thriller Pomsta.

Narušitele natočil Balda s rozpočtem přes dva miliony korun, sáhnout musel i do svých úspor. Pro film se mu ale podařilo získat známé herce, režíroval tak Stanislava Zindulku, Petra Kostku nebo Jiřího Dvořáka, který prý režisérovo mládí nepovažoval za nevýhodu. „Moc jsem do toho Davidovi nekecal, protože to je jeho film. Bavilo mě to právě proto, že je tak mladý a přemýšlí tímto způsobem,“ říká.

Jestli bude Narušitel bavit i diváky, mohou v kinech zjišťovat od 24. ledna.