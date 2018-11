Recenze: Legendární Anthrax rozezpívali pražský klub Roxy

Když se řekne Big four, každému fanouškovi se automaticky vybaví Metallica, Megadeth, Slayer a Anthrax. Pomyslná čtyřka thrashmetalového trůnu, jež tvořila hudební dějiny a dnes se může bez ostychu pyšnit statusem legend.

A právě posledně jmenovaní si během megatour, kterou absolvují spolu se Slayer a Lamb of God, udělali menší zastávku v pražském klubu Roxy. Možná se nad tím leckdo pozastaví. Legendy a v klubu? Ty přece vyprodávají velké stadiony! No, ne nutně…

Pionýři napříč žánry

Zatímco pro první trojici to víceméně platí, o Anthrax to tak úplně říct nelze. Těžko říct, proč tomu tak je. Co do kvality tvorby si nic nezadají se svými slavnějšími kolegy, nicméně pokud jde o zmíněnou čtveřici, zůstávali tito pionýři křížení napříč žánry vždy tak trochu v ústraní.

Možná to není úplně fér, ale na druhou stranu – vychutnat si jedinečný koncert jedné z nejzásadnějších kapel v klubovém prostoru se vám podaří pouze tehdy, vlastníte-li stroj času, se kterým se vrátíte o pár desítek let zpět do dob, kdy tyhle kapely teprve začínaly psát hudební historii. Nebo – jste-li 25. listopadu 2018 na značkách před pražským klubem Roxy.

Na rozehřátí kultovka z Německa

Jako předkapela se na pódiu představili neméně slavní S.D.I. (Satan’s Defloration Incorporated). Trio z německého Osnabrücku, zformované v roce 1985 a hrající na pomezí speedu a thrashe, dnes už lze zařadit ke kultovním kapelám. Po demu Bloodsucker a debutovém albu nesoucím název kapely vydávají asi nejznámější kousek – Sign of the Wicked, obsahující jejich nejznámější hit Megamosh.

To pochází z roku 1988, o kterém lze bez nadsázky říct, že je to jeden z magických roků thrash metalu. Ve stejném roce totiž vychází například i Under the Influence od Overkill, South of Heaven od Slayer nebo State of Euphoria právě od Anthrax. Mohli jste si tedy spolu s nimi nostalgicky zavzpomínat a připravit se na hlavní hvězdy večera.

Peklo s ohněm bylo zplozeno, aby bylo osvobozeno. 666 – the Number of the Beast…

Parta kolem kytaristy Iana Scotta dorazila na pódium po úvodním intru od Iron Maiden úderem třičtvrtě na devět a začala hned zostra trojicí skladeb Among the Living, Caught in a Mosh a Got the Time. Teplota zaplněného klubu začala pomyslně stoupat.

Kdo doteď neměl paroháče ve vzduchu, při následující kultovce Madhouse už zcela jistě neodolal a pod pódiem utvořeným moshpitem začaly lítat rovné kšilty vzduchem. Zvuk byl parádní a fenomenální Scottovy riffy si hutným sálovým vzduchem prořezávaly cestu do vaší kůže, aby v ní zanechaly zásek jak po čerstvě nabroušeném katanovi.