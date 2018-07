Klip týdne: Korpiklaani v novém videu mrznou na kost

Korpiklaani (finsky divoký klan) je finská folkmetalová skupina z Lahti založená v roce 1993 pod jménem Shaman. Zakladatelem kapely byl zpěvák a kytarista Jonne Järvelä. Do roku 2003 hrála kapela písně se sámskými texty, zatímco od této doby (kdy byl název změněn na „Korpiklaani“ pro odlišení od brazilské kapely Shaaman) jsou texty psány anglicky a finsky. Hlavními tématy písní jsou finská a laponská příroda, mýty Finů a Sámů a pro Finsko typický alkohol. Především v éře Shaman, ale i nyní užívá občas Järvelä jako jeden ze stylů zpěvu také sámský joik.

Diskografie:

Spirit of the Forest (2003)

Voice of Wilderness (2005)

Tales Along This Road (2006)

Tervaskanto (2007)

Korven Kuningas (2008)

Karkelo (2009)

Ukon Wacka (2011)

Manala (2012)

Noita (2015)

Kulkija (2018)



Členové:

Jonne Järvelä – zpěv, kytary a niněra

Cane (vl. jm. Kalle Savijärvi) – kytary

Jarkko Aaltonen – baskytara

Tuomas Rounakari – housle, dechové nástroje

Matson (vl. jm. Matti Johansson) – bicí

Sami Perttula – akordeon



