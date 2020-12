Aachenův originál přinesl na Hrad pán v igelitové tašce

„Zavolal mi pán s prosbou, abych se přišla podívat na portrét Ferdinanda II., který zakoupil. Jelikož jsem měla spoustu práce, tak jsem se k tomu nedostala, pán byl však neoblomný a po několika měsících sám přišel za mnou a obraz přinesl v igelitové tašce. Nebyl zrovna v nejlepším stavu, ale když jsem ho uviděla, přišlo mi to dost zvláštní. V době, kdy připravujeme velkou výstavu Hanse von Aachena, se přede mnou objeví za podivných okolností dílo, které Aachena velmi připomíná. Pán spěchal, pověsil obraz na stěnu a řekl, že ho tu ponechá, abych se na něj mohla dívat. Protože celý svůj život pracuji na monografiích o Aachenovi, tak jsem podezření, že by se mohlo jednat o originál, pojala okamžitě,“ přibližuje cestu obrazu na výstavu kunsthistorička Eliška Fučíková.

Poté, co nechala dílo prozkoumat restaurátorem, se odhad změnil v jistotu. „Jedná se o obraz, který dokonce můžeme přesně datovat. Aachen byl v roce 1603 v říjnu vyslán Rudolfem II. na cesty. Umělec byl pověřen tím, aby na šlechtických dvorech portrétoval mladé princezny, mezi kterými by si pak Rudolf některou vybral. Cesta vedla přes Štýrský Hradec a Innsbruck do Turína, Modeny a Mantovy. Z tohoto výletu se zachoval pouze jediný obraz, portrét Anny Tyrolské. Tímto nálezem se ukázalo, že Aachen nemaloval jen princezny,“ doplnila Fučíková.