Těžká domluva s Babičkou

Zajímavé v této souvislosti je, že Milan Horký z Muzea Boženy Němcové v dokumentu o nepříliš známých skutečnostech ze života spisovatelky (přehrát jej lze v iVysílání ) vidí vzpomínku na „dávné časy“ už v Babičce. Protože v době, kdy ji Němcová psala, bylo místo jejího dětství výrazně pozměněné. „Babička je povzdechem nad tím, že to krásné, co bylo, už nikdy nebude,“ domnívá se.

Pomalost vyprávění oproti současné uspěchanosti a jisté nedočkavosti není jediným rozdílem mezi světem „obrazů z venkovského života“ a tím dnešním, který Babičku čtenářům může odcizovat. „Je to představa života v řádu, rodinné soudržnosti a sousedské pospolitosti. Ale svět současný je tak nesoudržný – chtějte pak, aby jim to nepřišlo jako pomalá pohádka z dávných časů,“ posteskla si Janáčková.

Lidé totiž podle ní ztrácejí schopnost pomalého čtení, které literární Babička na rozdíl od filmové vyžaduje. Způsob vyprávění přitom přispívá k důvodu, proč toto dílo získalo v české literatuře tak významné postavení. „Když vyšlo poprvé, tak nejvzdělanější ve světových literaturách řekli, že je to český typ vypravování, že tím se česká literatura prosadí ve světě. Vezměte si Haškova Švejka, to je také povídání. Vezměte si Hrabala, i to je vypravování. Němcová opravdu zakládala typ českého epického umění,“ upozorňuje Janáčková.

To, co Jaroslava Janáčková považuje za překážku v čtenářském vnímání Babičky, spatřuje pedagog Ondřej Hausenblas jako důvod, proč si ji právě přečíst. Alespoň to naznačuje citace z už zmíněného dokumentu: „Když se chce dnešní člověk začíst do Babičky, víc než dřív mu začne překážet neznalost reálií. Myslím ale, že i pro tohle stojí za to, Němcovou číst a učit se vidět svůj svět skrze ten svět starý.“

Mnohým se nicméně zdá, že nečtení Babičky, respektive podstatných děl české literatury, je jen vrcholkem ledovce, jehož základem je malý zájem o čtení obecně a také neschopnost čtenému vůbec porozumět. „Čtení se musí pěstovat, není to samozřejmost,“ apeluje Janáčková na rodiče i školu, neboť mohou podle ní ve vztahu dětí ke knihám mnoho ovlivnit. A že ani pro Babičku není nic ztraceno, dokazuje částečně celonárodní anketa Kniha mého srdce, v níž Babička skončila jako druhá (za Saturninem Zdeňka Jirotky) s téměř 30 tisíci hlasy.