Nejlepší vánoční filmy? Život je krásný i Gremlins

Příběh z roku 1946 s Jimmy Stewartem v hlavní roli odsunul na druhou příčku muzikál Holiday Inn z roku 1942 s herci Bingem Crosbym a Fredem Astairem. Pomyslnou bronzovou medaili „ukořistila“ zase animovaná fantazie Tima Burtona Ukradené Vánoce z roku 1993.

Ani mezi první pětici se nedostal film ze současnosti – pětku uzavírá drama z druhé světové války Stalag 17, které diváci poprvé viděli v roce 1953, nebo Zázrak v New Yorku z roku 1947. Jeho remake z devadesátých let se však nevyšplhal ani do první pětadvacítky.

Do finálního žebříčku se ale mohly dostat i filmy, které Vánoce využívají jen jako pozadí k akci, což je důvod, proč se na šesté příčce umístila Smrtonosná past s Brucem Willisem z osmdesátých let a na jedenáctém místě Smrtonosná zbraň s Melem Gibsonem. Anebo thriller s agresivními příšerkami Gremlins…

Holiday Inn zdroj: Wikipedia

Ukradené Vánoce Tima Burtona zdroj: Isifa