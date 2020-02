Oscarový Gene Deitch točil Toma a Jerryho v Československu

Gene Deitch se prosadil na přelomu 40. a 50. let 20. století jako animátor a režisér ve studiu UPA, kdy dvakrát získal Zlatou medaili New York Art Directors Club za nejlepší televizní reklamu (m.j. pivo Bert & Harry Piels). Jeho animované reklamy z té doby se jako vůbec první promítaly v Muzeu moderního umění v New Yorku. V roce 1958 byl jeho animovaný film Sidney's Family Tree (Sydneyho rodokmen) nominovaný na Oscara.

Do Prahy přišel v roce 1960. Zde produkčně pracoval např. s Williamem L. Snyderem. V období 1968–1993 pracoval jako producent společnosti Weston Woods. V průběhu 60. let Deitch vytvořil na bázi původní figurky zvané Foofle postavu jménem Nudnik, která se stala hrdinou několika samostatných filmů. Film Here' Nudnik (Zde je Nudnik) byl v roce 1964 nominován na Oscara, a to společně s jiným Deitchovým filmem „How to Avoid Friendship“ (Jak zabránit přátelství). Gene Deitch se tak stal prvním režisérem animovaných filmů se dvěma nominacemi v témže roce.