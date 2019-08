Ceny nemovitostí podle bankovní asociace narazily na strop. V příštím roce by mohly začít klesat

Ceny nemovitostí by měly v příštím roce klesat, a to v řádu jednotek procent, vyplývá z analýzy České bankovní asociace. Důvodem je novela stavebního zákona, která má urychlit výstavbu nových bytů. K poklesu cen má pomoct i nižší zájem lidí, kteří před koupí nemovitostí čím dál víc upřednostňují spoření na horší časy. Je však prý nepravděpodobné, že by v dohledné době pominuly problémy s dostupností bydlení.