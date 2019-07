Stát chce do roku 2025 vědět, kam se bude ukládat jaderný odpad. Vybere hlavní a záložní lokalitu

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne obcím dotčeným výběrem hlubinného úložiště jaderného odpadu kompenzaci 53 milionů korun. Každá obec by měla dostat jeden milion.

Peníze půjdou z atomového účtu, obce si je mohou vzít, anebo je odmítnout. „Není to žádné výkupné, žádný závazek, je to pouze milion korun za to, že se v posledních několika letech s nimi diskutovalo,“ řekl Havlíček po jednání se starosty. Peníze by měli dostat nejdříve v lednu 2021.

„Je to naprosto zlomková částka toho, co dotčené obce měly získat v minulosti. Částku jsme připraveni alokovat, musí projít legislativním kolečkem. Byli bychom hrozně rádi, aby to dopadlo do 31. prosince příštího roku tak, aby k 1. lednu 2021 už byla pro ně alokována,“ uvedl Havlíček. Středeční jednání označil za velmi seriózní a v nekonfrontační atmosféře.