Růst internetového obchodu trvá. Nabízí příležitosti e-shopům i logistickým firmám

K tomu má sloužit expanze Zásilkovny – do konce března – do všech zemí Evropské unie i některých dalších, Ukrajiny či Švýcarska, které je nejnovějším přírůstkem. Na svých stránkách firma uvádí, že celkový počet poboček je nyní 2141 a počet zapojených e-shopů je přibližně 18 tisíc. Nyní působí firma ve 12 zemích.

Koncem roku 2020 bude prodávat výrobky a zboží přes e-shop šestina malých a středních firem a podnikatelů. Nyní svůj sortiment nabízí on-line 12 procent z nich a dalších pět procent e-shop plánuje otevřít, a to nejčastěji do dvou let. Vyplývá to z analýzy elektronického obchodování v rámci průzkumu ČSOB Index očekávání firem, o kterém informovala agentura ČTK.

„Firmy a podnikatelé přes e-shop prodávají v průměru 43 procent produkce, jejich tržby vesměs rostou. Nárůst objemu potvrzuje 47 procent dotazovaných, pokles naproti tomu uvádí jen desetina,“ uvedl před časem výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

V případě placení vítězí u klientů e-shopů nadále dobírka, a to u bezmála poloviny firem a podnikatelů. Na vzestupu je ale využívání platebních karet, což si oblíbili zákazníci čtvrtiny respondentů.