Vánoční dárek, který se nelíbí? Je možné ho vrátit či vyměnit do poloviny ledna

Na e-shopu Mall.cz lze dárky, které se nesetkaly se zájmem obdarovaného, vrátit bez udání důvodu do 15. ledna. „Tato akce platí pro nákupy uskutečněné od 1. listopadu. Ve stejném termínu zároveň lidé vyřídí také drobné reklamace do 1000 Kč, kdy obratem vadné zboží vyměníme za nové, nebo vrátíme peníze,“ uvedla mluvčí Táňa Lálová. Kasa.cz umožňuje výměnu do 13. ledna.

Prodejny Albert uvádí, že zboží musí být vráceno v původním a neporušeném balení společně s účtenkou. Tento postup se nevztahuje na produkty, které není možné vrátit z hygienických nebo morálních důvodů. Do této kategorie patří například spodní prádlo, holicí či depilační strojky, dálniční známky, SIM karty, knihy, CD nebo DVD nosiče.

Reklamujte přes banku, radí spotřebitelská organizace

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) uvádí, že pokud internetový obchod objednané zboží zaplacené kartou nedoručil a nechce vrátit peníze, v takovém případě spotřebitelům může pomoci nástroj zvaný chargeback. Klient při něm žádá vrácení peněz na kartu a podává reklamaci u své banky, nikoliv u obchodníka.

„Spotřebitel nemá na chargeback právní nárok, ale zkušenost ESC ukazuje, že banky ho často provádějí pro své klienty dobrovolně. Někdy tak činí i v případě dodání zcela jiného než objednaného zboží. Dobré je žádost doplnit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s prodejcem,“ uvedl Ondřej Tichota z ESC. Při platbě převodem tato možnost neexistuje.

Každoroční evergreen

„Některé obchody si samy určují, že dárek musíte vrátit do dvou týdnů či do měsíce od koupě, v Tesku to tak ale není. Dárek můžete vrátit zcela kdykoli. Jedinou podmínkou je, že dárek nesmí být použit a musíte a doložit účtenku,“ uvedl mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. Také prodejny Deichmann uvádí, že pokud je obuv či kabelka nepoužitá a nepoškozená, není lhůta na její vrácení omezena.

Pro knihkupectví Kanzelsberger je vracení nevhodných dárků každoročním evergreenem. „Pokud kniha není vyloženě použitá, nemáme problém ji obratem vyměnit za jinou,“ uvedl Jan Kanzelsberger.