Třetina testovaných vzácných skotských whisky jsou podvrhy, píše BBC

Single malt whisky Whisky vyrobená pouze z vody, ječného sladu a kvasnic (s možností dobarvení přírodním karamelem), a to v jedné palírně a kotlíkovou metodou (pot still). Může být i směsí různých dávek a z různých typů sudů v rámci jedné palírny.

Společnost RW101 uvedla, že nepravost byla zjištěná u celkem deseti čistě sladových whisky (single malt), u kterých se uvádělo, že mají být z roku 1900 či starší. Obchodníci také odhadují, že na trhu a v různých sbírkách jsou falsifikáty vzácných whisky v hodnotě 41 milionů liber. To je víc než celý aukční trh s britskou whisky, který podle předpovědi RW101 do konce letošního roku překročí 36 milionů liber.

Pokud by 21 lahví, v nichž nyní laboranti zjistili falešný obsah, skutečně obsahovalo to, co uváděly etikety, měly by hodnotu až 635 tisíc liber (přes 18 milionů korun).

Spoluzakladatel společnosti RW101 David Robertson také uvedl, že „převážná většina“ prodejců neprodávala falešnou skotskou vědomě, ale každá údajně vzácná láhev whisky „by měla být považována za falešnou, dokud nebude prokázána její pravost“, zvláště pokud prodejce tvrdí, že je čistě sladová (single malt).

Robertson dodal, že problém bude narůstat s tím, jak ceny vzácných lahví porostou. „Velká poptávka po vzácné whisky nevyhnutelně přitahuje do tohoto odvětví nepoctivé prvky,“ uvedl.