OVM: Vláda slibuje více peněz pro školství. Na papíru to ale není, pozastavuje se ekonom Münich

Nedostatek peněz neumožnuje tolik potřebný rozvoj a inovaci škol a způsobu výuky na jednotlivých stupních–- opakovaně upozornil pořad Otázky Václava Moravce. A ekonom Daniel Münich z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGE-EI s tím souhlasí.

„Jsou velkým problémem. Když nejsou peníze, tak vzniká spousta dalších problémů,“ konstatuje. A pokud by měl reformovat školskou soustavu, začal by právě s penězi.

„Peníze jsou to nejjednodušší. Musíte je sehnat a napsat je do výhledu státního rozpočtu, aby tam skutečně byly, vše ostatní je složitější, protože na to musíte mít lidi, spolupracující a schopné učitele, ředitele a i úředníky na krajích a obcích,“ vysvětluje Münich.

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) není tak jednoduché peníze sehnat, souhlasí ale s tím, že jsou prvním krokem ke zlepšení kvality celé vzdělávací soustavy. Jenže peníze na přidání platů ve střednědobých rozpočtových výhledových rámcích nikde uvedené nejsou. „Těch 40–50 miliard korun na rok 2020–2021 nemáte ve střednědobém plánu zapsané,“ zdůraznil v OVM směrem k ministrovi Münich.

„Chtěl jsem, aby to tam propsáno bylo, čekal jsem debatu, už jen kvůli signálu, že je to míněné vážně. Jsem ale opravdu hluboce přesvědčen, že ve sněmovně shoda je, že je školství prioritou, a ty poslední tři rozpočty tomu odpovídají.“ říká ministr.

Plaga: Premiér i ministryně mě ujistili, že závazek trvá

Na papíru to však podle něho není jen kvůli tomu, že je to konzervativní strategie ministerstva financí. „I letos, a to když jsem byl minule v tomto pořadu, tak jsem říkal, že chci nárůsty vidět, ale podařilo se mi to jen u vysokých škol. A to byla průlomová záležitost,“ zdůraznil ministr.

Ukazuje to podle něho na komplexnost problému. „Když si to vezmu, vyjednávaní o střednědobých výdajových rámcích spadlo do období, kdy se řešily všechny peníze na přidávaní platů – pedagogů i nepedagogů diferencovaně. Ministerstvo financí řeklo, že to chce řešit jako balík i pro další roky. Premiér i ministryně financí mě ujistili, že ten programový závazek trvá a že platy pedagogů jsou prioritou i pro další roky,“ dodal Plaga.