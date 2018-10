Zvýší stát poplatky za těžbu uhlí a dalších surovin? Návrh je na stole

„Cíl je, abychom dokázali reflektovat situaci, která je na světových trzích, a dokázali se tomu přizpůsobit i v poplatcích za vytěžené nerosty,“ uvedla ministryně Nováková.

Téma zmíněné státní energetické koncepce by se pak mělo znovu otevřít do konce roku. Pokud potvrdí rozvoj jaderné energie, musí řešit i to, kam s jaderným odpadem. Ve sněmovně se pak řešilo, jak vybudovat nová úložiště. Chybí například zákon, který by dovolil podávat obcím kompletní informace v případě, že se v jejich katastru s úložištěm počítá.