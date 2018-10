Distributoři tisku se spojili. PNS podepsala smlouvu o koupi Mediaservisu

„Je to pro nás logický krok. PNS prostřednictvím spolupráce s Mediaservisem vstoupila na trh s předplaceným tiskem. Akvizice Mediaservisu nám umožní věnovat se s větší intenzitou zlepšení fungování projektu distribuce předplatného deníků,“ uvedl Petr Novák, jednatel společnosti Mediaservis a předseda představenstva PNS.

Obě společnosti již od začátku letošního roku spolupracují na distribuci denního tisku do schránek předplatitelů včetně všech velkých českých deníků poté, co s ní skončila Česká pošta, která se s vydavateli nedohodla na zvýšení ceny za tuto službu.

Od spojení si obě firmy slibují zlepšení služeb. Jako první se nabízí rozšíření doručování o další předplacené tituly, již od září zajišťuje PNS dopravu adresných zásilek, tedy dopisů doručovaných Mediaservisem, do vybraných předávacích míst v celé ČR. Připravuje se také stěhování provozů Mediaservisu do společných prostor s PNS a řada dalších opatření.

Denně v rámci předplatného míří do schránek v průměru 200 tisíc deníků. PNS zajišťuje rozvoz předplacených novin z tiskáren do zhruba 3100 míst, kde si je přebírají doručovatelé Mediaservisu a následně je roznášejí do schránek. Situace v oblasti doručování novin je podle Nováka po problémech na začátku roku v současné době stabilizovaná. Doručování zajišťuje každý den 3800 lidí a systém funguje bez větších obtíží.