Policie viní firmu Via Chem Group, že patřila k organizované zločinecké skupině

Policie předala společnosti Via Chem Group figurující v případu údajné manipulace insolvencí obvinění z ovlivňování soudního řízení a účasti v organizované zločinecké skupině. Firma obvinění odmítá, považuje ho za účelový krok, který má komplikovat insolvenční řízení Via Chemu a blokovat reorganizační plán. Uvedl to její mediální zástupce Martin Opatrný.