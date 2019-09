Vláda bude hledat s Ankarou cestu, jak zmenšit ztráty z projektu turecké elektrárny

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) pojede v polovině prosince do Turecka, kde by měl o projektu stavby turecké elektrárny jednat. „Chceme, aby byli součástí delegace i experti, cílem je minimalizovat škody a rizika pro rozpočet. Cílem je dohodnout se s Turky a to tak aby byly minimální dopady,“ uvedl premiér. Podle Sobotky je neuvěřitelné, že ČEB neměla limity na úvěrovou angažovanost.

V případě, že se problém nepodaří vyřešit, může se výrazně negativně promítnout do státního rozpočtu. „Pro českého daňového poplatníka v konečné fázi hrozí riziko až do výše úvěru,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Jde podle něj zhruba o 15 miliard korun.