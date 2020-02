Madoff dostal za podvod století 150 let vězení

Madoffův obhájce Ira Sorkin se snažil soudce přesvědčit, aby finančníka poslal za mříže pouze na 12 let. Pokud se prý přihlédne k průměrné délce lidského života, mohl by se Madoff teoreticky dožít 83 let. Adekvátní trest, který by splnil společenskou úlohu, by podle Sorkina bylo právě 12 let. I tak by to prý mohl být pro Madoffa trest doživotní.

Alice Rivlinová, členka představenstva newyorské burzy: „Bylo těžké ho odhalit, byl to velmi chytrý podvodník. Můžeme z toho všeho samozřejmě vinit nedostatečnou regulaci, Madoff je ale výjimka. Je však pravda, že podobný princip stojí v pozadí celé naší krize.“



Soudce Denny Chin však nakonec vyhověl požadavku prokuratury a vynesl nejvyšší možný rozsudek ve výši 150 let odnětí svobody. Po vyřčení této cifry propukla soudní síň v aplaus.