Dlouhý v ČT: Chci být šéfem Hospodářské komory

Loni se proti Kuželovi navíc postavila část členů. Jeden z jeho hlavních kritiků, Vladimír Opatrný, teď vedle Kužela a Dlouhého možná půjde do volby také. „Zatím se rozhoduji. Nechci totiž, aby tím utrpělo moje podnikání,“ naznačil.

Komoru teď vede občanský demokrat Petr Kužel. Kvůli vyvádění peněz z organizace ho ale vyšetřuje policie. Hospodářská komora údajně v minulosti zaplatila spřízněným firmám desítky milionů korun, aniž by bylo známo za co. Některé nákupy se navíc prováděly bez výběrových řízení – chyběly kontrolní mechanismy i pravidla pro podepisování smluv.

Hospodářská komora funguje už 21 let a sdružuje na 14 tisíc členů (firem a živnostníků), kteří zaměstnávají přibližně dvě třetiny práceschopných lidí v ČR. Je vlivnou lobbistickou organizací, mimo jiné může připomínkovat zákony.

Neúspěšný uchazeč o křeslo hlavy státu a bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý by rád do čela Hospodářské komory. „Hospodářská komora možná trošku uvolnila prostor, který má. Není tak přitažlivá pro své členy, není dostatečně tvrdým oponentem vlády. Prostor tady je a je zajímavé v něčem pomoct,“ prohlásil Dlouhý v ČT.

Mluvčí komory Lenka Vodná uvedla v Hospodářských novinách, že kandidátů na post prezidenta je šest, konkrétní jména ale nepotvrdila. Tato sestava se navíc může do poslední chvíle měnit. „V průběhu sněmu může kdokoliv vstát, třeba i deset dalších kandidátů, a ohlásit kandidaturu na prezidenta,“ doplnila Vodná.



Přestupní stanice na Hrad?

Nového šéfa bude Hospodářská komora znát v květnu. A v případě, že jím bude Vladimír Dlouhý, nebude to šéf na plný úvazek. Chce si totiž zároveň podržet svou práci v investiční bance Goldman Sachs. Post prezidenta Hospodářské komory by ale mohl být jen přestupní stanicí na cestě na Hrad. Vladimír Dlouhý by mohl kandidovat za čtyři roky. Hospodářským novinám řekl, že pokud se komora dostane na vyšší úroveň a její šéf bude široce a pozitivně vnímanou osobností, pak se lze k takovým úvahám vrátit.