Sňatek rychlovlaků? Siemens nabízí Alstomu vlaky výměnou za turbíny

Alstom se po úbytku zakázek poohlížel po kupci energetické divize a zprvu se zdálo, že ho nalezne v Americe v podobě GE, pro niž odkoupení části Alstomu znamená příležitost pohltit konkurenci. Se svou nabídkou však přišel tradiční rival francouzského koncernu, německý Siemens. Jeho zásupci oznámili, že mají zájem o jednání a že jí napsali dopis, aby „signalizovali svou ochotu diskutovat o budoucích strategických příležitostech“.

Siemens nabídl Alstomu výměnu divizí, jejímž výsledkem by mohlo být ukončení německo-francouzské rivality, neboť by se každý koncern soustředil na jiné odvětví. Alstom by za energetiku dostal kromě peněz také polovinu dopravní divize Siemensu. Deník Le Figaro uvedl, že by se mělo jednat o část, která vyrábí rychlovlaky a lokomotivy. „Vznikli by dva evropští a světoví šampioni v energetice a dopravě – jedním by byl Siemens, druhým Alstom,“ přiblížil myšlenku francouzský ministr Montebourg.

Vedení Alstomu poté, co se německý koncern ozval, odložila jednání s druhým zájemcem. Podle zdroje agentury Reuters ale i nadále platí, že hlavním zájemcem o odkoupení části Alstomu je General Electric: „Alstom dostal pevnou nabídku od GE a Siemens projevil zájem. Není to na stejné úrovni.“

Prodej části Alstomu velice zajímá francouzskou vládu. V neděli o plánech firmy jednali ministři, podle úřadu prezidenta Francoise Hollanda se zabývali možnými dopady prodeje energetické divize na francouzskou energetickou bezpečnost. Stát je podle prezidentova úřadu pro Alstom důležitý především jako vlastník jeho největších zákazníků – státních železnic SNCF a polostátní elektrárenské společnosti EDF. V minulosti také stát firmu, která se dostala do hospodářských problémů, zachránil a zajistil její restrukturalizaci. Již tehdy o ni Siemens měl zájem, což se ale nezamlouvalo řediteli Alstomu Patricku Kronovi ani tehdejšímu prezidentovi Nicolasi Sarkozymu.

Alstom patří k významným železničním výrobcům a v mnoha ohledech průkopníkům. Z jeho dílny pochází rychlovlaky jezdící ve Francii, Španělsku či Itálii. Pozice firmy ještě stoupla v minulém desetiletí poté, co od Fiatu převzala i výrobu vlaků s naklápěcí skříní systému Pendolino. Případný zisk části Siemensu, která vyrábí vysokorychlostní vlaky, by znamenal, že se pod křídla Alstomu dostanou i soupravy ICE (resp. Velaro), s nimiž Siemens v posledních letech slavil úspěchy a kromě Německa jezdí například v Rusku, Číně či Španělsku. Alstom by také mohl získat výrobu lokomotiv Taurus, resp. jejich nástupců Vectron. Siemens si ale v případě, že by své rychlovlaky skutečně vyměnil za energetickou divizi Alstomu, chce ponechat výrobu regionálních vlaků. Těmi by tak francouzské strojírně nadále konkuroval.