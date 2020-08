Nemocnice se připravují na nápor zájemců o testování na koronavirus. V Ostravě otevřeli Covid centrum

Zvýšit v případě nutnosti kapacitu by mohlo také odběrové místo u karlovarské nemocnice. „Počet odběrů se pořád pohybuje kolem padesáti denně. Kdybychom ale v souvislosti s řeckým požadavkem zaregistrovali nárůst zájmu o odběry, jsme připraveni na to zareagovat úpravou provozní doby,“ řekl mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Vyšší zájem samoplátců o testy na koronavirus zatím neregistrují nemocnice na jihu Čech. „Pokud skutečně zájem o testování samoplátců, kteří se chystají na dovolenou do Řecka, vzroste, zjistíme až případně za pár dní,“ řekl člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Michal Čarvaš. Dodal, že testy pro samoplátce nabízejí všechny nemocnice, které spadají do krajského holdingu, s výjimkou českobudějovické.

Zavedení povinného testování na koronavirus pro cestující do Řecka se zatím neprojevilo ani ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Podle jejího mluvčího by kapacita odběrového centra měla být dostatečná. Kapacitu naopak už nyní rozšiřuje krajská společnost Nemocnice Pardubického kraje. V úterý už podle své mluvčí zaznamenala zájem několika samoplátců mířících do Řecka.

Problém s otestováním na koronavirus před cestou do Řecka by neměli mít ani obyvatelé Moravskoslezského kraje. Podle odhadů ředitelky Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavly Svrčinové půjde v průměru o sto až dvě stě lidí za den. „Můžou nastat výkyvy. Může přijít den, kdy jich přijde i čtyři sta, protože třeba poletí letadlo z Ostravy. Myslím ale, že taková čísla je náš systém schopen absorbovat,“ uvedla Svrčinová.

Testy jsou drahé, brání se cestovky

Ceny testů jsou ale podle Asociace cestovních kanceláří příliš vysoké. Jejich výše by se podle asociace měla pohybovat kolem 500 korun. Sdružení cestovních kanceláří také míní, že by testovaný měl dostat výsledek do 24 hodin, nikoliv do 48 hodin, jak je stanoveno nyní. Ministerstvo zdravotnictví ale takové požadavky odmítlo, cena je podle něj přiměřená a limit 48 hodin dostatečný.