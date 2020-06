Nemocnice na Bulovce otevřela dva nové porodní apartmány. Další čtyři nejspíš přibudou příští rok

Apartmány se zatím podařilo vybudovat dva, každý sestává ze dvou místností s vlastní kuchyňkou, prostorem na odpočinek a sociálním zařízením. „Jedna místnost tvoří takový odpočinkový prostor, kde může být těhotná nebo rodící žena se svým doprovodem, odpočívat, přespávat. Druhá místnost tvoří aktivní zónu, zde se odehrává samotný porod nebo procedury s ním spojené,“ vysvětlil pro ČT Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky.

„Naše klinika má celkem tři porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením a ty dva apartmány jsou novým prostorem, který nabízí ještě vyšší standard jak pro rodící ženu, tak pro její doprovod,“ dodal.

Za tuto nadstandardní péči si tak rodičky připlatí – cena za využití apartmánu na 24 hodin je stanovena na 4500 korun. „Budeme ženám samozřejmě nabízet tuto možnost, ale záleží na nich, zda chtějí apartmány využít,“ konstatoval Zikán.

Žena v apartmánu stráví dobu od příchodu do nemocnice až do dvou hodin po porodu. V nadcházejícím roce by chtěla nemocnice při dalších rekonstrukcích vybudovat ještě čtyři porodní apartmány. Pokud se to podaří, mohly by ženy, které budou mít o tuto službu zájem, strávit v apartmánu se svým doprovodem celý pobyt v nemocnici.

Apartmány také není možné předem rezervovat. Jejich využití je tak možné, pokud jsou volné v okamžiku příchodu těhotné nebo rodící ženy na porodní sál.

V apartmánech v Centru porodní asistence v budově porodnice povedou porody primárně porodní asistentky, lékař bude přítomen na vyžádání, pokud se porod zkomplikuje. To se podle odborníků stane zhruba ve třetině případů, které často končí císařským řezem.