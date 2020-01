Je vaše dítě zralé nastoupit do školy? Je nejvyšší čas to zjistit, vybízí psycholožka

Od roku 2017 platí, že rodiče mají posudky lékaře a psychologa s doporučením odkladu školní docházky přinést už na dubnový zápis do škol. „Čekací doby jsou přitom dnes dva až tři měsíce. A to přesto, že v naší poradně jsme s náporem počítali a připravili jsme se na něj,“ zdůraznila Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Někteří rodiče se podle ní o termín přihlásili už na podzim.

Vyšetřit dítě pedagogicko-psychologická poradna musí, ale ne hned. „Vzít je musíme všechny, ale nemusíme je vzít v tom termínu, který si představují,“ upozornila Jarolímková.

Dítě může do jakékoliv poradny

Nezáleží přitom, jestli dítě patří do spádové oblasti poradny. Do Prahy se tak na vyšetření může objednat třeba žák ze Zlínského kraje. „Obrací se na nás bohužel z celé republiky. Spádovost je daná školou, ale samozřejmě ze školského zákona to nikde nevyplývá, takže zrovna nyní řeším odklad dítěte, které chodí do školky v Uherském Hradišti, to máme na druhé straně republiky,“ vysvětlila Jarolímková.

Taková vzdálenost ale podle ní není nejlepší: pro poradnu je zásadní konzultace s učitelkami a na dálku se dítě vyšetřuje podle Jarolímkové složitě. „Pro nás je strašně důležitá konzultace s učitelkami mateřských školek. Jak vidí to dítě, co je potřeba řešit, znají ho přece celé měsíce. Když se s dítětem nepracuje, jak by se mělo, tak je to k ničemu,“ doplnila psycholožka.

Dřív se o odkladu mluvilo na zápisu, dnes už by měli mít rodiče jasno

Novela z roku 2017 posunula zápisy do prvních tříd z ledna na duben, rodiče se tak mylně domnívali, že mají na vyšetření více času. Před schválením novely jim totiž psychologové doporučovali, aby se na ně obrátili až podle toho, co jim řekne učitel u zápisu.

„Změnil se tím zcela charakter zápisu. Když byl v lednu, měl diagnostickou funkci, učitelé tam mohli rodiče upozornit, že se jim zdá dítě nezralé. Dnes je zápis spíše slavnost, obřad, formalita, kde dítě vůbec být nemusí,“ shrnul prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Zatímco dříve ředitel přijal děti, aniž by věděl, které z nich na zápis dosáhne, dnes už má o kapacitě prvních tříd jasnější představu.