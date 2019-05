Inspirace a motivace pro děti, vysvětluje Magdalena Kožená smysl festivalu ZUŠ Open

Podle ní se festival ZUŠ Open každoročně o něco zvětšuje. „Naprosto to předčilo moje očekávání. Letos máme 420 škol, v Česku jich je 496, to znamená, že se zapojila drtivá většina,“ prozradila.

„Dokonce jsme letos museli festival prodloužit o jeden den, protože ZUŠky přicházely se zajímavými nápady. Spolupracují třeba se symfonickými orchestry. Máme pro výtvarníky dílny, workshopy. Je úžasné, že si to školy vzaly za své a že mají chuť takhle prezentovat tu svoji práci,“ popsala.

Děti mají díky festivalu příležitost pochlubit se svým umem mimo budovu školy. A reakce lidí na ulici jsou pozitivní.

„Cvičit na nástroj není vždycky třeba zábava. Člověk musí překonat to, že hraje doma stupnice a tak dále. A mít potom možnost ukázat, pochlubit se tím, co člověk dokázal nejen v rámci lokálního koncertu ZUŠ, ale ve veřejných prostorech, to si myslím, že je pro děti inspirace a motivace k práci. Ale také veřejnost vidí, jak je to pro ty děti důležité, jak je to baví,“ dodala.