Pojišťovny budou platit brýle už jen dětem. Ušetří tak přes sto milionů

Jen děti do 14 let budou nadále od pojišťoven dostávat příspěvky na brýle. Ostatní si je budou od srpna platit sami. Upozornil na to web Aktuálně.cz. Podle pojišťoven i optiků a očních lékařů bude částku určenou dosud na brýle lepší investovat do jiných zdravotnických prostředků. Jde o více než sto milionů korun ročně.