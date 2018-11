Halloween, nebo Dušičky? Naprostá většina Čechů se drží tradice

Anglosaský Halloween vnímají Češi především jako zábavu pro děti nebo obchodní příležitost. „Lidé často mají chuť uspořádat nějakou událost a hledají, k čemu to vztáhnout,“ vysvětluje vedoucí etnografického oddělení Národního muzea Jan Pohunek. K oslavám podle něj nabízí Halloween více možností než tradiční Dušičky.

U škol a školek to platí dvojnásob. Ty se zejména v posledních letech Halloweenu věnují nejvíc. „Je totiž optimističtější. Pro děti je snáz pochopitelnější,“ vysvětluje ředitelka chrudimské školky Lenka Doležalová, proč u nich pořádají program právě v tomto duchu.

„Tématu se věnujeme celý týden, kdy například dlabeme dýně. Chystáme také jedno zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi,“ doplňuje Doležalová. Podobnou formu zábavy ve školkách či školách zaznamenal podle průzkumu agentury IPSOS pro T-Mobile každý pátý tázaný rodič.

Stoupající oblibu potvrzují i v půjčovně kostýmů PartyKostym.cz . „Zájem je v tuto dobu velký, zejména v posledních dvou letech. Halloween je jednou z našich hlavních sezon,“ říká vedoucí pobočky v pražských Holešovicích Julia Haidrová.

Vydlabat dýni, půjčit kostým a …nakupovat

Jak připomněl Pohunek, v Česku se svátek dostal do podvědomí ještě před sametovou revolucí. „Rozmach ale nastal až v 90. letech,“ dodal. Podle něj si Češi navykli slavit Halloween zejména v poslední dekádě. Nejvíc se ujalo dlabání dýní. To podle agentury IPSOS dělá zhruba 15 procent dotázaných. V obchodech je pak patrná komerční podstata svátku. „Je to další možnost, ke které jde připojit prodej produktů, nebo jiné komerční akce,“ uvádí Pohunek.

Halloween má silnou tradici například v Americe – tam k němu kromě vyřezaných dýní patří i koledování dětí ve strašidelných kostýmech. Svátek má i duchovní rozměr. „Lidé vzpomínají na svoje mrtvé předky nebo za ně vedou třeba různé mše,“ vysvětluje etnolog Pohunek.

Pro Čechy ale podle průzkumu agentury IPSOS stále zůstává tradicí Památka zesnulých. Čtyři pětiny z oslovených navštíví hroby svých blízkých, jen devět procent Dušičky opomíjí. Oproti tomu Halloween nijak nereflektuje polovina z dotázaných.