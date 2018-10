Nehod na železničních přejezdech neubývá. Nepomohly ani miliardové investice

V roce 2013 se stalo na železničních přejezdech 165 nehod a loni 159, obdobné počty byly zaznamenány i v letech mezi tím. V průměru při nehodách ročně zemřelo 35 lidí. Česká republika tak podle NKÚ byla co do počtu nehod jednou z nejhorších zemí v Evropě a co do počtu usmrcených na přejezdech dokonce nejhorší.

„Na milion obyvatel připadaly v České republice tři úmrtí na železničních přejezdech. Pro srovnání: v Polsku na stejný počet obyvatel připadalo 1,4 úmrtí, v Bulharsku 0,5 a v Německu 0,4 úmrtí,“ uvedli kontroloři.

NKÚ se proto zaměřil mimo jiné na to, jak byly za peníze, které ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury přidělily Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), přejezdy zmodernizovány a zrekonstruovány, což mělo snížit počet nehod. Z více než 2,6 miliardy korun bylo přes 900 milionů korun z Evropské unie.