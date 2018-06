Univerzita Karlova založila dceřinou společnost, má spojit vědu a firmy

Za přenos poznatků do praxe získala UK loni 37 milionů korun, řekl Zima. Před zhruba třemi roky to podle něj bylo kolem 11 milionů korun. Rektor doufá, že zisk z transferu technologií do praxe bude dál stoupat. To by mohlo pomoct vytvářet další vědecké granty a podporovat vývoj prototypů.

Investorsky zajímavá univerzita

Centrum pro přenos poznatků a technologií zůstane součástí univerzity a bude partnerem dceřiné společnosti. Jeho úkolem zůstává podpora vědců a jejich týmů v právním poradenství a při získávání patentů. Bude také nadále vyhledávat zajímavé náměty k vědecké práci. Projekty vhodné ke komerčnímu využití převezme dceřiná společnost, která zajistí založení vhodné společnosti či prodej průmyslového vlastnictví nebo licence.

Podle ředitelky CPPT Hany Kosové má centrum nyní vytipováno několik projektů, které by mohly být zajímavé pro investory. Podle Zimy již univerzita jedná s potenciálními partnery například o spolupráci v léčbě nádorů nebo v interaktivní hře Atentát 1942. „Tento program získal celou řadu cen národních i mezinárodních a je zde zájem ze zahraničí, nabízet to komerčně pro televize, ve vzdělávání a tak podobně,“ řekl.

Výkonným ředitelem CUIP bude dosavadní zástupce ředitele CPPT Otomar Sláma. Na činnost CUIP bude dohlížet rada jmenovaná rektorem Univerzity Karlovy.