Born už zůstane vdovcem napořád. Zemřela herečka Gabriela Vránová

„Gábina byla srdcem i tělem herečka. Vlastně roli herečky hrála svým způsobem i v civilním životě a rozhodně patřila do spektra zvláštních osobností tehdejšího Divadla na Vinohradech. Gábina to nesmírně zpestřovala a byla oddaná absolutně divadlu, a to i v civilním životě,“ řekla její kolegyně z vinohraddských šaten Daniela Kolářová.

Nora, Maryša, Julie

Ztvárnila desítky hlavních rolí světového i domácího repertoáru, sama si nejvíce cenila titulních postav v představeních Nora, za kterou v roce 1975 obdržela divadelní Cenu Jaroslava Průchy. Dále si zahrála například Antigonu, Maryšu nebo Faust a Markétka, další stěžejní úlohy ztvárnila ve světové klasice Romeo a Julie, Tři sestry, Letní hosté. Z domácích dramat vystoupila například v Dalskabáty aneb Hříšná ves, Loupežník, Měsíc nad řekou, Tvrdohlavá žena.

Zahrála si i v několika filmech, například ve snímcích Hledá se táta či Poklad byzantského kupce. Více rolí vytvořila v televizi. Televizní diváci si nejspíše vybaví její učitelku Hajskou ze seriálu My všichni školou povinní režiséra Ludvíka Ráži z roku 1984. „Byla to jedna z těch rolí, kterou jsem v sobě musela objevovat. Snažila jsem se roli pochopit, dát jí něco ze sebe a ukázat, že je taková, jaká je. Nebyla to role, kdy bych si řekla, že to jsem já,“ vzpomínala na úlohu nepříjemné kantorky, za kterou se ale dočkala od diváků pochvalných ohlasů. Lidé jí často psali, že hysterickou ženu zahrála fantasticky.