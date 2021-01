GIBS zasahovala u advokátů, jsou podezřelí z ovlivňování trestních řízení a úniků informací

Pokud by se advokát snažil ovlivňovat policistu nebo od něj získával informace, šlo by o protiprávní jednání bez ohledu na to, zda je dotyčný advokátem a zda to dělá pro svého klienta.

Podle informací ČT bylo při akci zadrženo několik lidí. Mezi zadrženými jsou i policisté, kteří působili zejména v Praze a Středočeském kraji. Detektivové v kancelářích zabavili počítačové disky a dokumenty.