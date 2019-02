Ministerstvo chce přiblížit sociální služby potřebám lidí

Ministerstvo práce dokončilo velkou novelu zákona o sociálních službách. Dlouho očekávaný materiál poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Změnit by se měla celá organizace těchto služeb, aby více odpovídaly potřebám lidí. To by mělo pomoci takzvaným neformálním pečujícím, tedy například příbuzným, kteří se doma starají o nemocné.