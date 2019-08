Podnikatel měl usvědčit Tykače, teď je podezřelý z křivé výpovědi

Podle trestního zákoníku hrozí za křivou výpověď trest od šesti měsíců do tří let vězení. Soud ale může uložit i alternativní trest, jako třeba podmínku, obecně prospěšné práce nebo finanční postih. Statisticky k nim soud v případech křivého svědectví přistupuje nejčastěji. Pokud by ale obžalovaný svým jednáním způsobil škodu nad půl milionu korun nebo závažný rozpor v rodině, hrozilo by mu i 10 let.

V roce 2015 dostalo trest za křivou výpověď 171 lidí. V posledních letech počet odsouzených roste; může za tím být buď větší zaměření soudců a státních zástupců, nebo si lidé před soudem vymýšlejí stále častěji, ale věří, že se jim trest vyhne.