Mezi režnými cihlami Apolináře se rodí už sto čtyřicet let

Nadčasově pojatý projekt známého stavitele Josefa Hlávky slouží lékařům už sto čtyřicet let. Architektura stavby připomíná anglická sídla, podle porodníka Antonína Pařízka ale Hlávka nacházel vzory i blíž českým hranicím. „Inspiroval se budovami v Německu, dále v zemích Beneluxu a ve Vídni,“ popsal Pařízek. Její podobu ale ovlivnily i omyly doby. „Zemský výbor zadal architektovi úkol, aby postavil porodnici, která bude splňovat antiseptická hlediska, a tenkrát se lidé domnívali, že to splňují právě režné cihly. Proto měl zadání udělat tuto budovu z režných cihel,“ přiblížil Pařízek. V té době lékařům umíraly rodičky na horečku omladnic, potřebovali bojovat s infekcemi a domnívali se, že aseptické prostředí by to vyřešilo. Režné cihly ale nebyly správnou cestou.

Stavba porodnice trvala zhruba deset let. Hlávka vedl spory s dodavateli nekvalitních cihel, ale komplikace způsobil sám architekt, který během stavby ochrnul. Porodnici tak dostavoval korespondenčně, zatímco ležel na zámku v Lužanech. S pokyny pravděpodobně jezdili kurýři na koních. Po svém otevření porodnice zaujala. Nebyla sice prvním takovým zařízením, jenomže do té doby nabízely služby mnohem menší porodnice. O narození prvního dítěte u Apolináře informovaly Národní listy ve svém vydání z 28. dubna 1875. Hned první rok provedli tři tisíce porodů a zdejší služby byly srovnatelné se všemi světovými porodnicemi v západní Evropě. V současnosti tu odrodí pět tisíc dětí ročně. „Patříme ke třem největším porodnickým zařízením v zemi,“ poznamenal Pařízek.