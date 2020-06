Přímé důkazy o pokusech na amerických vězních neexistují

„Kromě archivů jsou zdrojem informací samotní lidé, kteří sloužili v těchto válkách. Spousta z nich podepsala dohodu o neposkytnutí informací, nemohou s námi proto stále komunikovat,“ upozornila Ševčenková. Pro podezření, že Praha přijímala americké vojáky na pokusy, prý svědčí také tvrzení osoby, která uprchla v roce 1968 z bývalého Československa do USA a která to uvedla ve své výpovědi před senátní komisí.

Touto osobou je míněn kontroverzní československý generál Jan Šejna, který uprchl do USA před hrozbou vězení za podvody. Historik Milan Macák na jedné straně připouští, že by k tomu mohly směřovat jisté nepřímé zmínky. Šejna se znal s generálem Babkou, který v Koreji působil a mohl se od něho něco dozvědět. Na druhé straně ale upozorňuje na to, že generál Šejna byl znám svou oblibou vymýšlet si.

Přímé důkazy, potvrzující podezření, neexistují

„Američani nevědí, kam se dostali váleční zajatci z jihovýchodní Asie, a nevědí, zdali nebyli převezeni právě do gulagů v bývalé říši zla. Proto také Senát USA ustavil komisi, která se zabývá osudy pohřešovaných vojáků a válečných zajatců,“ řekla Ševčenková.

Přímé důkazy o pokusech na amerických vězních dosud neexistují. Jediné dokumenty a výpovědi svědků, které americká strana má, jsou v režimu utajení. Čerstvě zpřístupněné archivy Ústavu pro studium totalitních režimů představují jistou naději na nové světlo do celé záležitosti.