Klaus obdržel Bártovu demisi, K9 chce ale v koalici pokračovat

Praha – Premiér Petr Nečas doručil prezidentu Václavu Klausovi rezignaci ministra dopravy Víta Bárty a návrh na odvolání ministrů Radka Johna a Josefa Dobeše z VV. Klaus ale oznámil, že jakoukoli demisi přijme až ve chvíli, kdy mu premiér předloží jasný plán dalšího fungování vlády. Ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil nevěří, že by Věci veřejné mohli najít vhodného kandidáta na post ministra vnitra v případě, že by premiér Nečas odvolal z funkce současného šéfa rezortu Radka Johna. V České televizi navíc připustil, že by strana o tento resort mohla přijít. Večer jednaly o situaci ve vládě i koaliční špičky, takzvaná K9. Podle mluvčího vlády Jana Osúcha vyjádřili zástupci všech tří stran vůli pokračovat dál v koaličním projektu, o jehož podmínkách budou dál jednat.