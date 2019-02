Armáda převzala první nové útočné pušky

Štěpánov (Olomoucko) - Armáda dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzala prvních 505 nových útočných pušek ČZ 805 a dvě desítky granátometů. Nové zbraně jako první poputují k vojákům do 7. mechanizované brigády a 4. brigády rychlého nasazení. Využít by je měli především v zahraničních misích, po výcviku by tak s nimi měli vyrazit do Afghánistánu. Česká zbrojovka Uherský Brod společně s Meoptou Přerov mají do konce roku 2013 dodat armádě téměř 8 000 těchto pušek v hodnotě 1,1 miliardy korun. Armáda se nových zbraní dočkala po několika desetiletích, nahradí stávající samopal vzor 58.