Praha - Česká armáda má pouze jednoho pilota proudové stíhačky, který oficiálně sestřelil jiné proudové letadlo. Jaroslav Šrámek sestřelil v březnu 1953 na hlídkovém letu nedaleko Domažlic americkou stíhačku F-84 Thunderjet. Byl to klasický souboj bez raket, piloti útočili kulomety a kanóny. Současní bojoví piloti pozvali Šrámka na svou základnu do Čáslavi. To, že sloužil v komunistické armádě, pro ně nehraje žádnou roli.