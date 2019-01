Fotograf Palachova týdne: Nejhorší byly Všetaty

„Já jsem tam byl služebně, protože jsem byl služebně nejmladší, tak mě vyhnali na Václavské náměstí,“ vzpomíná, jak se na demonstraci dostal. Mnozí jeho kolegové se však vydali fotit načerno. „Všichni jsme cítili, že se něco děje.“

Partu s kytičkou jsem ani neviděl

Fotograf vzpomíná, jak se srocení lidí na náměstí rychle zvětšovalo. Policie vyzývala k tomu, aby se nepovolené shromáždění rozešlo, jenže lidé si nepřipadali jako součást demonstrace, pouze se dívali. Přesto je policisté začali legitimovat a odvážet (více čtěte zde). „Ta parta, která tam chtěla položit kytičky, ty jsem v podstatě ani neviděl, k těm jsem se ani nedostal, protože dav byl veliký,“ připomíná skupinu, která chtěla na Václavském náměstí v tichosti uctít památku Jana Palacha položením květiny. Policie přesto tvrdě zasáhla.

„Byl jsem ve složité pozici. Věděl jsem, že když půjdu do velkých detailů, tak se těch snímků s největší pravděpodobností zmocní Bezpečnost a může to použít proti těm lidem. Proto jsem zezačátku fotil hlavně davy, aby lidem nebylo vidět do obličeje,“ popisuje prekérní situaci fotografa za totality. Později fotografové fotky schovávali.

Výběr fotek Michala Doležala z Palachova týdne: