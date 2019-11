Kriminalisté vylovili z Orlické přehrady tělo zavražděného muže

V 90. letech letech objevili policisté na dně přehrady několik lidských těl. Před 19 lety našli policejní potápěči pod Žďákovským mostem tři oběti pachatelů takzvaných orlických vražd. Vrazi rozčtvrcená těla dvou zavražděných podnikatelů uložili do sudů a zalili louhem. Sudy pak zaletovali a vhodili do přehrady. Třetí tělo tehdy policisté našli na dně přehrady zabalené do role pletiva. Že by ale aktuální případ souvisel s těmito vraždami, však policie nepředpokládá: „Pracujeme s verzí, že tělo muže mohlo být ve vodě dva, tři, čtyři, možná i pět let, nemáme zatím jiné indicie,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.