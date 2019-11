Kvůli sv. Anežce pustil režim ze země deset tisíc lidí

Praha – Než byla v listopadu roku 1989 Anežka Česká ve Vatikánu svatořečena, předcházely tomu přípravy i v tehdejším Československu. Překvapením byla ochota režimu vyhovět žádosti o vycestování do Říma pro deset tisíc lidí. Stát se tak chtěl vyhnout tomu, že by v Římě byli pouze emigranti a pozornost médií by se tedy soustředila pouze na ně. Zároveň chtělo tehdejší vedení státu předejít tomu, aby se akce konala v Praze. „Až bude svatá Anežka svatořečena, bude v Čechách konečně dobře,“ prohlásil dříve kněz Tomáš Halík a po několika týdnech došlo i na jeho slova.