Реабілітація українських воїнів

Грошових пожертв на 100 мільйонів гривень – приблизно 60 мільйонів крон – зібрав український фонд «Help for Ukraine» з початку війни. За гроші українських та іноземних компаній він фінансує реабілітацію бійців, купує медичні прилади чи очисні споруди. На заході України, у місті Моршин, фонд зараз ремонтує реабілітаційний центр на 54 ліжка. Редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник розповіла керівник проекту Юлія Мазепа.