Реабілітація українських воїнів

Грошових пожертв на 100 мільйонів гривень – приблизно 60 мільйонів крон – зібрав український фонд «Help for Ukraine» з початку війни. За гроші українських та іноземних компаній він фінансує реабілітацію бійців, купує медичні прилади чи очисні споруди. На заході України, у місті Моршин, фонд зараз ремонтує реабілітаційний центр на 54 ліжка. Редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник розповіла керівник проекту Юлія Мазепа.

Rehabilitace ukrajinských vojáků

Peněžní dary za 100 milionů hřiven – zhruba šedesát milionů korun – shromáždil od vypuknutí války ukrajinský fond Help For Ukraine. Za peníze od ukrajinských i zahraničních firem financuje rehabilitace vojáků, nakupuje zdravotnické přístroje nebo úpravny vody. Na západě Ukrajiny ve městě Moršyn nyní fond pro vojáky opravuje rehabilitační centrum se čtyřiapadesáti lůžky. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekla vedoucí projektu Julija Mazepová.