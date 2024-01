Kristýna Matalová vystavuje všechny bytosti, které se v ní skrývají

Černá a bílá, snové výjevy, démonický nádech. Výtvarnice Kristýna Matalová do postav na malbách vkládá své představy. Nechává je promlouvat na výstavě My všechny v pražské Bold Gallery. Pro absolventku Fakulty umění Ostravské univerzity jde o debutovou samostatnou výstavu.

Všechny malby Kristýny Matalové zobrazují ženskou tvář. Zdánlivě působí jako autoportréty. „Nepřijde mi důležité, aby to byl autoportrét,“ podotýká ale výtvarnice. „Zachytím tak nejvíce věcí, které potřebuju. Je tam hodně vnitřního neklidu. Práce se sebou samou, celkově s lidmi, s psychikou,“ upřesňuje.

Její malby jsou pro pražskou galerii objevem. „Na loňské výstavě diplomantů ostravské Fakulty umění bylo několik silných talentů, které mě oslovily v podstatě na první pohled,“ uvedl kurátor Jan Kudrna. Práce Kristýny Matalové patřily podle jeho slov k nejosobitějším a nejvýraznějším projevům.

Projev odvahy

Autorka pracuje s principy zrcadlení. Každý obraz je promyšleným zachycením jedné specifické bytosti, přičemž odráží, že naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých okamžiků. Někdy splňují naše osobní představy, jindy méně. Divák navíc plní roli dalšího pozorovatele těchto momentů.

„Vystoupení z komfortní zóny a odevzdání se tématu, kdy se promítnete do určité postavy, kterou kontinuálně používáte v rámci celé své tvorby. To vyžaduje určitou odvahu,“ dodal kurátor ke způsobu tvorby Kristýny Matalové.



Postavy hledí z plátna jako z jiného světa, vystačí si s černobílostí. „Omezená barevnost je ve mně zakořeněná. Na střední škole jsem se věnovala ilustraci a jenom jsem kreslila,“ vysvětlila malířka. Kristýna Matalová a její alter ega lze v Bold Gallery potkat do konce února.