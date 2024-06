Ondřej byl zavřený půl roku doma. Díky novému kyslíkovému přístroji může jet stanovat

Chlapec byl doma zavřený půl roku. Teď díky novému přístroji bude moci rodina odjet i na dovolenou, což je pro ně důležité. Cesty mu pomáhají psychicky. Ondřej se totiž potýká také s epilepsií, autismem a nezhoubnými nádory. Kvůli těžké mentální retardaci je v sedmnácti na úrovni šestiletého dítěte. „Na Moravu, stanovat ke kamarádům,“ těší se Ondřej. Podle jeho matky by to bez nového přístroje nebylo možné.

Tři roky je Ondřej odkázaný na kyslíkový přístroj, bez připojení na elektřinu zařízení ale vydrželo jen chvíli. Často to nestačilo ani na cestu k lékaři. O to větší radost měl z nového přenosného zařízení na baterie. Ve srovnání s původním přístrojem je menší, lehčí a vydrží až osm hodin. „Když jedeme po terénu, tak nic nevypadává, nic se nevypíná. Navíc tento přístroj i sám dávkuje kyslík,“ popsala Ondřejova matka Linda Martinovská.

O syna pečuje nepřetržitě sama. Žijí z dávek a také proto je podpořila organizace Život dětem, která podobné sbírky organizuje zhruba desetkrát do roka. „Na nás se obrací opravdu hodně rodin s nemocnými dětmi. Bylo nám jasné, že je to akutní stav. Příběh Ondry byl natolik důležitý a vážný, že to lidé pochopili a to je skvělé,“ popsala ředitelka organizace Maria Křepelková.

Peníze Linda Martinovská využije také na pořízení zdravotnického materiálu. Ten ji měsíčně stojí až šest tisíc korun. Zároveň na asistenci, kterou ale v Ústeckém kraji zatím marně hledá.