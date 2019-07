Učitelé a studenti Církevní konzervatoře Opava vzkřísili zapomenuté oratorium

Shánění podkladů pro disertační práci o zámecké hudební kultuře Bruntálu zavedlo Markétu Wiesnerovou do archivu Německého řádu ve Vídni a poté i na bruntálskou řádovou faru. Bratři ji pustili i na velkou půdu plnou matrik a jiných materiálů.

„Asi při páté návštěvě jsem našla onu partituru, byla pod trámem, celá zaházená červeným závěsem. Když jsem ji uviděla, okamžitě jsem věděla, že to je cenná partitura z konce 18. století,“ popisovala muzikoložka Markéta Wiesnerová, která učí na Církevní konzervatoři Opava.

přehrát video Reportáž Petry Sasínové

Nález je to vzácný, protože jde o první rukopisnou partituru z díla Františka Antonína Rösslera v Česku. A ten patřil vedle Haydna a Mozarta k vůbec nejhranějším skladatelům své doby. Narodil se v Litoměřicích, ale většinu života strávil v Německu, kde před 220 lety zemřel.

„Zjistila jsem, že je to pozoruhodná, krásná a melodická hudba. Byla to příležitost ji znovu vzkřísit,“ dodala muzikoložka.

Dirigent Robert Hugo, který je specialistou na starou hudbu a řídí pražský barokní soubor Capella Regia, je na historické partitury zvyklý. „Nějaký čas jsme strávili přepisem do moderní notace a pak opravováním chyb. Vycházeli jsme přímo z té partitury, jak ji mohl kdysi slyšet Řád německých rytířů v Bruntále, kde se noty našly,“ uvedl Hugo, který obdivuvje, s jakou energií se Církevní konzervatoř Opava do projektu pustila. „Byla to krásná spolupráce,“ řekl Hugo.

Na premiéru do opavského kostela svatého Václava přijel také velmistr Německého řádu, kterému vzácné noty stále patří.

„Jsem nadšen tím provedením. Sbor, orchestr, dirigent i sólisté, všichni mají můj obdiv. Doufám, že tato krásná práce bude mít pokračování,“ uvedl Bruno Platter.

Zatím není jasné, kde konzervatoř uvede oratorium příště, ale pomoc v tom slíbil právě i Německý řád.