Klip týdne: Ke stoletému výročí vyjel do pole i legendární Traktor od Visáčů

Visací zámek (familiérně Visáči) je punková skupina, působící na české hudební scéně již od roku 1982. Kapela hraje stále v původní sestavě. Zejména v počátcích svojí tvorby silně ovlivnila zvuk celé jedné generace kapel a názory celé jedné generace posluchačů. Hity jako Uniformy nebo Dopravní značky položily ideový základ moderního českého anarchopacifismu, ostatní raná díla skupiny Visací Zámek jsou zase pevně rozkročena mezi vypjatým nihilismem a raným postmodernismem. Během 90. let se kapela ideově vzdálila původním anarchistickým ideálům a punkovému zvuku a myšlenkově se přiblížila spíše nihilismu a hudebně pak možná dřevnímu heavy-metalu. V současné době se kapela vrací k punkovým kořenům a snaží se získat přízeň další generace fanoušků a fanynek například hitem a videoklipem Známka punku.

Při koncertech kapely bývají provolávána hesla „Punk's not dead, vy volové“ či úprava hesla „Punk's not dead“ na „Punk's not sweet“, která se stala pro kapelu tradičními.



Členové:

Jan „Hony“ Haubert – zpěv

Michal „Pixies“ Pixa – kytara, zpěv

Vladimír „Savec“ Šťástka – baskytara

Ivan „Hroch“ Rut – kytara, zpěv

Jiří „Sweet P“ Pátek – bicí



Punkografie:

Visací zámek (1990)

Start 02 (1991)

Three Locks (1992)

Traktor (1993)

Jako vždycky (1994)

Sex (1996)

Visací zámek znovu zasahuje (2000)

Punk! (2005)

Klasika (2010)

Punkový království (2015)



