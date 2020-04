Zemřel herec a moderátor Vladimír Čech

Na Vladimíra Čecha vzpomíná jeho herecký kolega Jiří Hromada

„Vláďa byl velký bojovník, do poslední chvíle hledal možnosti, jak nad nemocí zvítězit. Bojovníkem byl i jako herecký kolega. Prožil si léta na oblasti v regionálním divadle a až poté přišel do Prahy, jak říkají herečtí mistři, to je opravdová cesta herce. Jeho cesta byla vskutku profesionální, na které si vedle lokálních úspěchů zažil i úspěchy celostátní. Vždycky byl plný humoru, rozdával dobrou náladu a bylo s ním dobře – lidská bytost, která předávala jenom radost.“