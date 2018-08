Další odklad: Ústecký justiční areál bude hotový až za pět let

Ministerstvo spravedlnosti dostane příští rok v rozpočtu o dvě miliardy korun více než letos. Celá pětina těchto peněz přitom zamíří do Ústí nad Labem, kde má vyrůst léta slibovaný justiční areál. V příštím roce má být hotová projektová dokumentace, samotná stavba začne v roce 2020 a hotová bude o tři roky později. Oproti tomu, co ministerstvo slibovalo ještě loni, je to ovšem odklad o další rok.