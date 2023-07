Je to 75 let od jedenáctého všesokolského sletu. Konal se po desetileté, nacisty a válkou vynucené pauze na přelomu června a července 1948. Tehdy jen vedení Sokola zřejmě tušilo, že jde na dlouhé roky o poslední setkání. Komunistický režim se už v té době do spolků infiltroval. Stejně jako předtím nacistům i komunistům vadila organizace založená na principech demokracie a svobody.