URNA cvičila slanění z vrtulníku, práci s výbušninami i ostrou střelbu

Cvičiště pro Útvar rychlého nasazení v Borku u Rokycan je třicet let staré a už nevyhovuje moderním požadavkům. Podmínky by se měly zlepšit díky zvýšeným státním výdajům na obranu. Ministerstvo vnitra chce pořídit například velkokapacitní vrtulníky nebo policejní základnu. Výdaje na obranu by měly navíc stoupnout na dvě procenta hrubého domácího produktu, jak požaduje Severoatlantická aliance po členských státech.